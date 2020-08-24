مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، انه لا صحة لما يشاع بإتمام صفقة انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز حتى الآن، قادما من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وقال"حسن" في تصريحات اذاعية خلال برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، أن رمضان صبحي اتفق على كافة الأمور مع بيراميدز، لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، ولايزال اللاعب مرتبط بعقد سارٍ مع هيدرسفيلد تاون، مشيرا إلى أن النادي الإنجليزي وجد أن هناك صراعا على ضم اللاعب، وتم تقديم عروض مالية لن يقوم أي نادٍ في أوروبا بدفعها.









وأضاف أحمد حسن، أن رمضان صبحي وضع شرطا جزائيا في عقده مع بيراميدز، يسمح له بالاحتراف الخارجي، موضحا أنه سيحصل على 50% من قيمة عقده مقدما، بالإضافة إلى وجود مزايا أخرى مالية كبيرة.



