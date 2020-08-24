بعد مرور 16 شهر.. لغز مقتل العثور على نصف جثة بالطالبية وأبوها :"كانت بتسيب البيت"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على نصف جثة ملقاه بالقمامة بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، إذ تبين أنها لطفلة، وأن والدها وراء قتلها لتسولها بالشارع، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الطالبية يوم 26 أبريل عام 2019 بالعثور على أشلاء آدمية لأنثى بقطعة أرض فضاء، بدائرة القسم، وفي اليوم التالي عثر على 2 كيس بداخلهما أجزاء آدمية "ساعدين وذراعين وساقين وقدمين" أسفل الطريق الدائري الإقليمي بمركز منشاة القناطر تطابقت مع الأجزاء السابق العثور عليها، بمنطقة الطالبية.

وشكل مدير مباحث الجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى اختفاء طالبة 14 سنة مقيمة بمنطقة العمرانية في توقيت معاصر لوقت اكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية مع الأجزاء المعثور عليها، وبينت التحريات عن إقامة الطالبة صحبة والدها 40 سنة محام وعدم تحريره محضرًا بغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، واعترف أنه قام بتقطيعها بـ"مُنشار ووزع جثتها إلى أجزاء وألقاها أسفل الدائري الإقليمي وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي" ولم يكن يتوقع القبض عليه بعد مرور 16 شهرا، خاصة أنه لم يبلغ بغيابها، وتخلص من جثتها في أكثر من مكان.

وقرر المتهم بسابقة زواجه من ربة منزل، وإنجابه المجني عليها، وطفلين آخرين، وانفصاله عن والدتهم وزواجه من أُخرى، وإقامة المجني عليها وشقيقيها صحبته إلا أنها اعتادت في الفترة الأخيرة قبل قتلها ترك المنزل والتسول بالطرق العامة.

وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة أثناء تواجدهم بالشقة قام بالتعدي عليها بالضرب بسكين فأحدث إصابتها بجروح بالرقبة والبطن التي أودت بحياتها وعقب ذلك قام بتقطيعها باستخدام مُنشار إلى أجزاء ثم نقلها باستخدام سيارته الملاكي وتخلص منهم بإلقائهم بمناطق العثور ومناطق أُخرى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وباع السيارة عقب ذلك.

وبمناقشة شقيقي المجني عليها 11سنة أيدا مشاهدتهما لوالدهما حال قيامه بالتعدي على شقيقتهما بالسكين، وقررا قيامه بحجزهما بإحدى الغرف وعقب ذلك اكتشفا عدم تواجد شقيقتهما، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة خشية تعدي والدهما عليهما بالضرب كما أرشد المتهم عن أماكن تخلصه من أجزاء الجثة وتعذر العثور على الرأس والجذع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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