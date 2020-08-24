الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه ويحقق خسائر جديدة بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:16 م
الدولار الأمريكي ييخسر 4 قروش
الدولار الأمريكي ييخسر 4 قروش
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واصل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات، اليوم الأثنين،  في تسجيل خسائر جديدة أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بأن تواصل العملة المحلية أدائها القوي أمام الدولار خلال الأعوام القادمة مع التفاؤل بتحسن الأداء الاقتصادي المصري ومصادر النقد الأجنبي.

 

 

وأنهي الدولار تعاملاته مقابل الجنيه المصري علي خسائر بقيمة 4 قروش  اليوم مقارنة مع تعاملات أمس؛ ليسجل بعد تلك التراجعات أسعار  15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وكان قد تعرض "الدولار" أيضا لخسائر في  بقيمة قرشا واحدا أمس ليكون بذلك فقد نحو 5 قروش من قيمته منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى الآن.

 

 

وعلى صعيد أسعار الدولار الأمريكي في باقي البنوك مقابل الجنيه المصري، فقد شهد تراجعات ايضا  بنفس المستويات السعرية السابقة، بحيث هبط إلى أسعار 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع في بنوك عودة  والبنك المصري الخليجي، والبنك الأهلى اليوناني، وبنك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول بنك، والبنك العربي الأفريقي، بينما هبط إلى مستويات سعرية 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع في بنوك الأهلى الكويتي، المصرف المتحد، بنك مصر ايران للتنمية.

 

 

توقعات بموصلة أداء الجنيه المصري في التحسن مقابل الدولار:

وأظهر تقرير  لمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم، أن هناك توقعات من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية بأن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي الذي حققه في عام 2019 بارتفاع بلغ 51% أمام الدولار الأمريكي متصدرا افضل عملات الأسواق الناشئة اداءا في هذا العام.

 

 

وتوقعت التقارير العالمية، أن استمرار تعافي الجنيه مقابل الدولار يأتى التحسن  المتوقع في إيرادات مصر للنقد الأجنبي، حيث ذكرت " ايكونوميست "  توقعات بأن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

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