نجم أتلتيكو مدريد يهدد بقاء المحمدي مع أستون فيلا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل نادى أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، في مفاوضات مع نادى أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع  كيران تريبير مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "التليجراف" الإنجليزية أن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا،  طالب إدارة النادي الإنجليزي بتدعيم دفاعه بالتعاقد مع كيران تريبير لاعب أتلتيكو مدريد لينافس فريدريك جيلبرت وأحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن.
 
وانطلق معسكر  فريق أستون فيلا في الوقت الحالي، في ويلز ضمن إستعدادات "الفيلانز" لخوض منافسات الموسم الجديد.
 
يذكر أن أستون فيلا، قد نجح فى البقاء بصعوبة الموسم المقبل فى البريميرليج، بعدما أنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقى بورنموث وواتفورد اللذين هبطا لدورى الدرجة الأولى بجانب فريق نورويتش سيتى صاحب المركز العشرين والأخير.


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