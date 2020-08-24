ليستر سيتي يجدد عقد نجم الفريق حتي 2022

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
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أغلق ليستر سيتي الإنجليزي الباب على الفرق التي تسعي إلى ضم لاعب وسط افلريق نامبليس ميندي، بتمديد تعاقده حتى صيف عام 2022، على الأقل.

وخاض الفرنسي ميندي /28 عاما/ 49 مباراة منذ تسجيل ظهوره الأول مع فريق ليستر سيتي في عام 2016، علما بأنه قضى موسما ضمن صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة.

وقال برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي في تصريحات لموقع النادي :"كلما رأيت ما يقدمه، كلما شعرت بالإعجاب به."

وأضاف :"لذلك يسعدني تمديد عقده مع النادي، حيث أنه يلعب دورا مهما... تواجد لاعب بمثل خبرته وكفاءته ونضجه، يشكل دفعة للفريق، خاصة مع المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل."

وأنهى ليستر سيتي الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز وقد أهدر فرصة المشاركة بدوري الأبطال، لكنه حسم مشاركته في الدوري الأوروبي.

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