الاتحاد الجزائري يعقد اجتماعا مع رؤساء أندية دوري المحترفين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عقد اجتماع مع رؤوساء أندية الدوري الأربعاء المقبل، لمناقسة لمناقشة مختلف الخطط الممكنة لإطلاق موسم 2020 / 2021.

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الأحد أن رئيسه خير الدين زطشي سيجتمع رفقة عبد الكريم مدوار رئيس رابطة دوري المحترفين برؤساء الأندية لمناقشة التصورات الممكنة لإطلاق الموسم الجديد، وذلك في حضور المسؤولين الفنيين بالأندية.

ولم يعلن الاتحاد الجزائري حتى الآن عن موعد انطلاق الموسم الجديد، بسبب إبقاء السلطات الحكومية على الملاعب والمنشآت الرياضية مغلقة ضمن تدابير الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، المتبعة منذ منتصف مارس الماضي.

وكان الاتحاد الجزائري قد اضطر إلى إنهاء موسم 2019 / 2020 بإعلان شباب بلوزداد المتصدر بطلا لدوري المحترفين، قبل ثماني جولات من الختام.

وفي الموسم المقبل، سيتنافس 20 ناديا في دوري المحترفين، وهو ما يضع الاتحاد أمام مسؤولية إيجاد الخطة الأفضل التي تضمن إنهائه في موعد معقول، خاصة وأن موعد انطلاقه لن يكون قبل نوفمبر المقبل.

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الدوري الجزائري الجزائر

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