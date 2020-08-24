عاجل.. السيسي يستقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشيفلى، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأشاد الرئيس السيسي، بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليًا وإقليميًا. كما أشاد أمين عام منظمة السياحة العالمية بالجهود المصرية المبذوله للعودة التدريجية لاستقبال السياحة.

وبدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وصل الى القاهرة زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وقد استقبله بميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.

من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.

كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذى سينعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريري لجنتي التنافسية والسياحة المستدامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيسي السياحة والاثار السياحة العالمية الاستثمار

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ حوالي 4 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ يوم

بعد الفوز بالقمة.. الزمالك يتحرك من جديد لضم دونجا

منذ أقل من ساعتين

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

أمين عام منظمة السياحة العالمية يصل مصر بأول زيارة له خارج أوروبا

ننشر تفاصيل جولة "العناني" وأمين منظمة السياحة العالمية بالغردقة

إدارة متحف الغردقة تقدم هدية تذكارية لأمين السياحة العالمية.. تعرف عليها

"العناني وأمين السياحة العالمية"يلتقطان صورا تذكارية مع تمثال ميريت آمون الشهير بمتحف الغردقة (صور)

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة

أمين منظمة السياحة العالمية يزور متحف الغردقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

12:26 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

برشلونة يعثر على بديل ميسي

01:01 م

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى