بعد طرح "أماكن السهر " عمرو دياب مطلوب على تويتر

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تصدر اسم الفنان عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد طرح أخر أغانيه بعنوان "اماكن السهر" عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "اماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.



ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.



كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.

