بعد طرح "أماكن السهر " عمرو دياب مطلوب على تويتر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:30 م
عمرو دياب
عمرو دياب
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم الفنان عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد طرح أخر أغانيه بعنوان "اماكن السهر" عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "اماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليب اماكن السهر عمرو دياب تريند تويتر اماكن السهر الفنان عمرو دياب

أخبار تهمك

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفوز بالقمة.. الزمالك يتحرك من جديد لضم دونجا

منذ أقل من ساعتين

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ثلث ساعة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ يوم

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قدام مرايتها لعمرو دياب تتصدر ترند تويتر

الهضبة عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر" عقب طرحه لأغنية "بلدنا يا حلوة"

"مالك غيران" للهضبة عمرو دياب تريند جوجل (فيديو)

الإعلان التشويقي لـ"مالك غيران" للهضبة يحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

برومو "مالك غيران" للهضبة يقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)

أول رد من عمرو دياب بعد إعلان "نيتفليكس" مشاركته في عمل درامي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

12:26 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

برشلونة يعثر على بديل ميسي

01:01 م

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى