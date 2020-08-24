وزير الري يشارك في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:21 م
الدكتور محمد عبد العاطي
الدكتور محمد عبد العاطي
الفجر
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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ان الاستعداد للقيادة هو الأهم وان يتوافر المقومات الأساسية التي تؤهل الفرد لذلك، مضيفا أن هناك مجموعة من الوزارة جاءت للتدريب بعضهم حصل على مناصب قيادية والبعض الاخر لا، لأن الأساس هو الاستعداد.

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب السبت الموافق ٢٢ أغسطس، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والتي ستستمر على مدار خمسة أيام ل(686) مُتقدم، حيث يشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور نصر علام، وزير المواد المائية السابق، إن الحكومة الإثيوبية أصدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من التصريحات الكاذبة، وقام العديد من المسؤولين بزيارات عسكرية لقاعدة الصواريخ التي شيدت بالقرب من سد النهضة.

وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اتخاذ السودان موقف مؤيد لمصر في مفاوضات سند النهضة يعزز موقف مصر بشكل قوي.

وأعلنت إثيوبيا، مواصلة عمليات بناء سد النهضة واعتبار مسألة الانتهاء من السد أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، رغم تفشي فيروس كورونا.

وصرح وزير الدولة الإثيوبي للشئون المالية أيو تيكالين، لوكالة "بلومبرج":"قد نعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، سد النهضة الإثيوبي العظيم، أؤكد لكم، أنه ليس واحدا منها... نحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني. وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة".

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وزير الموارد المائية والرى تأهيل التنفيذيين القيادة البرنامج الرئاسي

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