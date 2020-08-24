رئيس الإدارة المركزية للحدائق يكشف إجراءات دخول حديقة الحيوان في ظل كورونا (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن اليوم شهد افتتاح حدائق الحيوان، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وكان هناك توجيهات واضحة وصريحة من وزير الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على العاملين والثروة الحيوانية داخل الحديقة.

وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه تم التواصل مع الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والطب الوقائي لوزارة الصحة للاستفسار عن الاجراءات الواجب اتخاذها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الاجراءات تتمثل في ضرورة ارتداء الزائرين للكمامات، مع قياس درجة حرارتهم عن بعد، وتم توفير أجهزة قياس درجات الحرارة، مع تحديد الكثافة داخل الحديقة لتطبيق التباعد الاجتماعي بحيث لا تزيد عن 3500 زائر، منوهًا بأن هناك لوحات إرشادية بكل مكان تحث على التباعد الاجتماعي وعدم التصافح وإلقاء المخلفات بالأماكن المخصصة لها، مع تعقيم وتطهير الحديقة والطرق والأبواب يوميًا بعد انصراف الزوار، مع تحديد الكثافة داخل المتاحف والاماكن المغلقة بحيث لا تزيد عن 30 شخص لمدة ساعة إلا ربع.

وأوضح، أن الحديقة تعمل من الساعة التاسعة وحتى الخامسة طوال أيام الأسبوع خلال العطلة الصيفية.

وتبدأ حدائق الحيوان على مستوى المحافظات فتح أبوابها اليوم، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان.

وقالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين الاثنين وفقا للإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.

   

وأضافت الدكتورة إيمان رؤوف، مدير حديقة حيوان بنى سويف فى تصريحات صحفية، أن الحديقة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين وسلامة الزائرين، حيث سيتم منع دخول أى زائر بدون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخول الزائرين إلى الحديقة.

وأوضحت رؤوف، أنه تم تهذيب الأشجار فى الحديقة وتنظيف الأحواض، بالإضافة إلى عمليه طلاء بعض حوائط الحديق، متابعة أنه تم تزويد الحديقة ببعض الطواويس الجديدة والدجاج البرى وبعض الحيوانات الجديدة لتكون فى استقبال الزائرين.

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