غدًا.. بروتوكول بين غرفة الإسكندرية وبنك"qnb" لتقديم خدمات تمويل لأعضاء



وعلق"الوكيل" أن البروتوكول سيوفر خدمات مصرفية ميسرة لاعضائها، تمشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية، ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.







يوقع غدًا الثلاثاء أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومحمد الديب رئيس بنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسيير اجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وذلك وفقًا لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزي المصري.وتوفير ماكينات نقاط البيع بالمجان حيث يتضمن البروتوكول اتاحة أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات إلكترونيًا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.ويتيح البروتوكول اتاحة بباقة ائتمانية في حدود 250 ألف جنيه بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.