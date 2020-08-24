غدًا.. بروتوكول بين غرفة الإسكندرية وبنك"qnb" لتقديم خدمات تمويل لأعضاء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
يوقع غدًا الثلاثاء أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومحمد الديب رئيس بنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسيير اجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وذلك وفقًا لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزي المصري.

وتوفير ماكينات نقاط البيع بالمجان حيث يتضمن البروتوكول اتاحة أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات إلكترونيًا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.
ويتيح البروتوكول اتاحة بباقة ائتمانية في حدود 250 ألف جنيه بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.

وعلق"الوكيل" أن البروتوكول سيوفر خدمات مصرفية ميسرة لاعضائها، تمشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية، ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


أخر أخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة متعافي

أخبار تهمك

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ حوالي 4 ساعات

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الفوز بالقمة.. الزمالك يتحرك من جديد لضم دونجا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ يوم

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"البنك الأهلي" يكشف مزايا قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع

أبو الفتوح: أعداد مستخدمي الإنترنت البنكي تضاعفت في مواجهة كورونا

إرشادات استخدام الصراف الألي فى ظل انتشار كورونا (فيديو)

تعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف (صور)

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات (فيديو)

تحذير عاجل من الصحة بشأن علاج كورونا المتداول عبر السوشيال ميديا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

12:26 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

برشلونة يعثر على بديل ميسي

01:01 م

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى