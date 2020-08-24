محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة داخل 68 دار حضانة

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تحت رعاية وإشراف محافظة أسوان وفى إطار برتوكولات التعاون المبرمة بين وزارة التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات.





تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والموقف الحالى للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والجارى تنفيذه داخل 68 دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية تضم 200 فصل وتستوعب أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة بمختلف المراكز والمدن.





وقد كشف اللواء أشرف عطية بأن نسب ومعدلات التنفيذ فى هذا البرنامج القومى وصلت إلى 70 % حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مع توفير جميع التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية التى تساهم فى تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية لدى الأطفال، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية للميسرات والعاملين بدور الحضانة.





كما أكد أشرف عطية على أهمية هذا البرنامج القومى ودوره فى تنفيذ إستراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل فى كافة النواحى المعرفية والتعليمية والتربوية والإجتماعية والصحية والنفسية مما يساهم فى إيجاد بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال بإعتبارهم شباب الغد والأمل فى مستقبل مشرق لمصرنا الغالية، وقد وجه محافظ أسوان الشكر لوزراة التضامن الإجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج لدعمها الكامل لتنفيذ هذا البرنامج الهام، بجانب كافة الجهات المشاركة فى التنفيذ.





وشدد على مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بضرورة تكثيف الجهود وإستمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق المتابعة المتواصلة لمراحل التنفيذ أولًا بأول ورصد كافة العقبات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الإنتهاء من تنفيذ هذا البرنامج القومى فى مواعيده المحددة.