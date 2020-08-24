(فواتير الهواتف المنزلية) فاتورة التليفون الارضي لشهر أغسطس 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر الرابط billing.te.eg/ar-eg

(فواتير الهواتف المنزلية) فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر الرابط billing.te.eg/ar-eg





فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020 | يمكنك الاستعلام عنها من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا billing.te.egar-eg بدلا من الذهاب إلى أحد الفروع، بدلا من ازحام وإهدار وقتك وجهدك وتعرض حياتك للخطر بسبب التكدس، وكذلك سدادها إلكترونيا باحد الطرق التي تناسبك سواء من خدمات فوري أو "وي باي" أو من الموقع الرسمي للشركة الهواتف الارضية، وفي الساعات الماضية تشهد محركات البحث عمليات بحثية عن أسهل الطرق للاستعلام وسداد فاتورة التيفون المنزلي والذي يقدمها لكم موقعنا في سطور الموضوع التالي:





فاتورة التليفون الارضي لشهر اغسطس 2020

أعلنت شركة المصرية للاتصالات مرارًا خطوات الاستعلام عن الفواتير إلكترونيا أو عبر تطبيق "we" لتقليل التكدس داخل فروع الشركة ، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشار الوباء، وتوفر المصرية للاتصالات كافة البيانات الخاصة بالفواتير الشهرية والربع سنوية عبر التطبيق ويمكن الاستعلام عن الفواتير من خلال الخطوات التالية:





- على عميل الشركة المصرية للاتصالات فتح الموقع الرسمي لها ( اضغط هنا ).

- على العميل كتابة كود المحافظة التابع لها.

- على العميل إدخال رقم الهاتف الخاص به

- ثم يدخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.





سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020

أما فيما يخص سداد الفواتير عملت شركة "وي" على تسهيل الدفع للمواطنين عبر موقعها الرسمي من خلال الضغط على دفع وإدخال رقم فيزا المدفوعات، أو دفعها من أحد مقر فروعها.





كما يمكن أيضا دفعها عن خدمة فوري أو مصاري، أو عبر الحساب البنكي الخاص بك أو من خلال أي ماكينة الصرف الآلي.





فواتير الهواتف المنزلية

وتقدم "وي" لعملائها نظامي محاسبة فهناك المحاسبة الشهرية إذ يتم طرح الفاتورة في منتصف الشهر وتعطى فترة سماح 15 يوم لتسديدها ونظام المحاسبة ربع سنوية ، إذ يقوم عملاء الفواتير الربع سنوية بدفع الفواتير اربع مرات سنويا في اشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.





وتعطى لنظام الدفع ربع السنوي فترة سماح شهر كامل، تبدأ في منتصف الشهر وتنهي في منتصف الشهر الذي يليه.



