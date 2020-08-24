بالكمامات وقياس الحرارة.. إقبال متوسط في أول يوم إعادة فتح حديقة حيوان الإسكندرية (صور)



وقد قاس العاملون داخل الحديقة درجات حرارة الوافدين أمام البوابات من خلال أجهزة الكشف الحراري، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول، مع التطهير الدائم داخل الحديقة والأسوار.



وصرحت الدكتورة نبيلة عازر مدير حديقة الحيوان إن الحديقة استعدت لاستقبال الزوار بدءًا من اليوم بطاقة استيعابية 50%، وأنه يتم الكشف على حرارة الزوار على البوابات قبل الدخول، عقب مد الإدارة المركزية الحديقة بأجهزة الكشف الحراري.



وأضافت ل"الفجر" أن الحديقة تشترط دخول الزوار بالكمامة، وأن العمال والعاملين ملتزمون بارتداء الكمامات، ووضع علامات تباعد اجتماعي لمنع التزحام، وأنه يتم تطهير الحديقة قبل وأثناء وبعد الزيارة، ووضع لوحات إرشادية للتوعية ضد عدوى كورونا.



كما أنه سيتم تنظيم دخول المتاحف المغلقة مثل صالة السباع بأعداد محدودة، مشيرة إلى أن جميع الحيوانات تتلقى الرعابة الطبية بشكل مستمر.



وأوضحت أن الحديقة سوف تستقبل الزواء بدءًا من الساعة الثامنة ونصف صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وأن الحديقة تعمل يوميًا، وأن سعر التذكرة مازال مستقر بقيمة 5 جنيهات.







وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في أخر مؤتمر صحفي منذ أربعة أيام بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.



كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.



شهدت حديقة حيوان الإسكندرية اليوم الأثنين اقبال متوسط من الزائرين عقب إعادة افتتاحها عقب إغلاق دام 5 شهور بسبب تداعيات فيروس كوورنا المستجد، وذلك وسط إجراءات احترازية قامت بها الحديقة، للحد من العدوى.