تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:00 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.


وكان الزمالك حقق انتصارا عريضا على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.


ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز:
يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر بـ56 نقطة.


ومن المفترض أن يتم خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم وذلك كعقوبة بعد انسحابه من لقاء الدور الأول أمام الأهلي والذي كان مقررا له 24 فبراير الماضي، حيث لم يحضر ملعب اللقاء، وتم اعتبار الأحمر فائزا 2/0.


موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب:

ستقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم الخميس القادم الموافق 27 أغسطس الجاري على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.


ويمكنكم متابعة البث الحصري لمباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الخميس القادم على قناة (أون تايم سبورت) الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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