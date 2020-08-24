بورصة أبو ظبي تربح 3.1 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.59% رابحاً 26.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4569.906 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.529 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم، بقيمة 442.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 4179 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات بسوق أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%.



