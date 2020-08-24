بورصة أبو ظبي تربح 3.1 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:26 م
بورصة أبو ظبي
بورصة أبو ظبي
نيفين سمير
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أنهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.59% رابحاً 26.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4569.906 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.529 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم، بقيمة 442.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 4179 صفقة.
 
وصعدت 4 قطاعات بسوق أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%.
 

وارتفع 17 سهماً بسوق أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 13.82%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 5%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 2.99%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107 مليون درهم.

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