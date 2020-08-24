مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.70% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.70% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.23% خاسراً 283.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8508.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.





وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%.



