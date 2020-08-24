مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.70% في ختام التعاملات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:22 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.70% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.23% خاسراً 283.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8508.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.
 

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%.
 

وقفز 103 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.90%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.68%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.92%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 578.3 مليون ريال سعودي.
 

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