بعد عطلة رأس السنة الهجرية .. سوق دبي المالي يقفز 2% بختام التعاملات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:18 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع  بعدما تعطلت أمس بمناسبة رأس السنة الهجرية، بنسبة 2.03% رابحاً 45.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2281.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 366.9 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6338 صفقة لعدد 35 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.57%، 0.47%، على التوالي.
 

وقفز 21 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.82%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13 مليون ورقة بقيمة 144.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 6.10%.

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