بعد عطلة رأس السنة الهجرية .. سوق دبي المالي يقفز 2% بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع بعدما تعطلت أمس بمناسبة رأس السنة الهجرية، بنسبة 2.03% رابحاً 45.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2281.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 366.9 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6338 صفقة لعدد 35 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.57%، 0.47%، على التوالي.



