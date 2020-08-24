روسيا تطرد دبلوماسيا نمساويا ردا على خطوة مماثلة من فيينا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:19 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن السلطات الروسية طردت دبلوماسيًا نمساويًا، ردا على خطوة مماثلة من فيينا.

 

وفي سياق آخر، تعتزم السلطان النرويجية، طرد دبلوماسي روسي من البلاد يشتبه في أنه نقل معلومات هامة إلى دولة أجنبية.

 

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في تصريحات تلفزيونية: "أبلغنا السفير الروسي أن أحد العاملين في السفارة شخص غير مرغوب فيه، وسيطلب منه مغادرة النرويج. هذا يحدث لأنه قام بأعمال لا تتناسب مع وضعه ودوره الدبلوماسي".

 

وفي سياق منفصل، حكمت المحكمة بالسجن 21 سنة على مطلق النار على أحد المساجد في النرويج، وهو رجل نرويجي يميني متطرف، بتهمة القتل بدوافع عنصرية لأخت زوجته المولودة في الصين ومحاولة قتل المصلين المسجد.

 

وقالت القاضية أنيكا ليندستروم: "لقد ذهب بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

عبر فيليب مانهاوس، عن وجهات نظر قوية مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل هجوم العام الماضي ولم يكن نائباً في المحاكمة.

 

قام "مانهاوس"، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، بإطلاق النار على يوهان زانغجيا إله هانسن وقتله في منزل عائلته، موضحًا لاحقًا، أنه يعتقد أن ابنة زوج زوجته المتبنية تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصلها الآسيوي.

 

ثم توجه إلى مركز النور الإسلامي المجاور ودخل المبنى، وأطلق عدة طلقات لكنه لم يضرب أحدًا قبل أن يطغى عليه عضو يبلغ من العمر 65 عامًا من الجماعة صارع بنادقه.

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