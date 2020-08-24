سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 24-8-2020

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 24-8-2020، حيث سجل سعر الريال السعودي  فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الريال السعودى اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء  و4.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.22 جنيه للشراء ، 4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16  جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى بنك كريدي إجريكول 4.16 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.15  جنيه للشراء.4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الأهلي اليوناني 4.15 جنيه للشراء 4.21 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15  جنيه للشراء.4.27  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.14 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع، بينما  سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء ، و4.27 جنيه للبيع.

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