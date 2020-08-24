الهند تعتزم فرض رسوم استعمال على تذاكر القطارات

ذكر تقرير إخباري اليوم، أن وزارة السكك الحديدية الهندية اقترحت فرض رسوم استعمال على تذاكر القطارات، بهدف إعادة تطوير المحطات.









وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، إنه يتم حاليا العمل على الحصول على موافقة على المقترح من مجلس الوزراء برئاسة ناريندرا مودي.









ويشار إلى أن رسوم الاستعمال تعتبر ضرورية لتمويل عمليات تحديث المحطات من خلال تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل المشتريات الهندسية ووضع البناء، وذلك بحسب ما جاء في وثيقة اطلعت عليها "بلومبرج".









كما تخطط السكك الحديدية للاستثمار في فائض المساحات داخل المحطات وحولها، لتحقيق مصدر دخل إضافي لمقدمي العطاءات الفائزين.