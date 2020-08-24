مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.78% في ختام جلسة اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:14 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1365.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة مليون درهم.

وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 36.64% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.70%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.93%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.76%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 19.71% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.62%، وهبط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 6.19%.

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