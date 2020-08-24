تقارير يونانية: نادٍ روسي كان يسعى لخطف كوكا قبل انتقاله إلى أولمبياكوس

كشفت تقارير صحيفة يونانية أنه كانت هناك محاولات من طرف نادٍ روسي كبير من أجل خطف، أحمد حسن كوكا، قبل بيعه النهائي إلى أولمبياكوس.





وقد حصل نادي أولمبياكوس على توقيع كوكا لمدة 3 سنوات، بعد توصله لاتفاق رسمي مع سبورتنج براجا الذي كان يمتلك عقد أحمد حسن كوكا.





ووفقًا لصحيفة "to10" أن لولا سرعة المسئولين في النادي اليوناني، لكان كوكا في فريق آخر خاصة مع وجود عرض رسمي من قبل فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.









وصل العرض إلى نادي سبورتنج براجا، وكان هناك اتفاق مع لوكوموتيف موسكو الذي أيضًا تواصل مع اللاعب عن طريق وكيل أعماله، خورخي مينديز.









وقدم لوكوموتيف موسكو عرض كبير للحصول على خدمات كوكا بضعف راتبه مع أولمبياكوس، وكان انتقال اللاعب نهائيًا إلى النادي اليوناني مهدد بالفشل.





لكن حسم فريق أولمبياكوس الصفقة لصالحه من سبورتنج براجا من الناحية المادية، وكانت هناك رغبة اللاعب هي الفيصل واختار كوكا البقاء مع النادي اليوناني ومدربه، بيدرو مارتينيز.