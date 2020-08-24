ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:11 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.38% رابحاً 70.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5201.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 95.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 20.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحاً 26.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4140.65 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 175.3 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9203 صفقة.

 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 7.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، 0.88%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 9.41%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.13% ثم سهم شركة أسيكو للصناعات العقارية بنسبة 5.96%، ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5.17%.

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