إلغاء الإجازات والتعقيم.. استعدادات الأوقاف لعودة صلاة الجمعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:10 م
صلاة
صلاة
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة الأوقاف على قدم وساق، لعودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، وذلك بإلغاء الإجازات، والاستمرار في التعقيم والتطهير بداية من اليوم، وحتى يوم الخميس المقبل، ووضع علامات التباعد في المساجد.

ويرصد "الفجر"، استعدادات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى.

إلغاء الإجازات 
وجهت وزارة الأوقاف، وكلاء المحافظات، بإلغاء جميع الإجازات عدا الوجوبية لما بعد صلاة الجمعة المقبلة، استعدادًا لاستقبال المصلين.

تطهير المساجد
وضمن الاستعدادات، الاستمرار في تعقيم وتطهير المساجد بداية من اليوم، وحتى يوم الخميس المقبل، ووضع علامات التباعد في المساجد.

ارتداء الكمامة
كما وجهت بضرورة الالتزام لجميع العاملين بالمساجد بارتداء الكمامة، ويكون معهم المصلى الخاص حتى يكونوا قدوة لغيرهم.

خطبة الجمعة
وحددت الأوقاف، الخطبة بعنوان "الأمل حياة"، مع توجيهات بالالتزام بالوقت وهو 10 دقائق فقط، واشترط أن يكون بالمسجد إمام وخطيب أو خطيب مكافأة، وعاملين اثنين؛ مع استمرار غلق جميع الزوايا. 

وعكفت وزارة الأوقاف، خلال الفترة الماضية، لوضع آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

وبعد الانتهاء، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لعرضها في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم فى إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.

وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات.

وفي مايو الماضي، قررت الأوقاف، عودة صلاة الجمعة مقتصرة على أحد المساجد التي يتم تحديدها فقط بحضور عدد محدود من المصلين، مع التزام باقي المساجد برفع أذان النوازل بإضافة عبارتين "ألا صلوا في بيوت.. ألا صلوا في رحالكم"، إلا أنها قررت في أواخر يونيو الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط مع تطبيق عددا من الإجراءات والضوابط الاحترازية، مع استمرار تعليق الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة" ونقلها بنفس الضوابط التي تنقل بها من إحدى المساجد.

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