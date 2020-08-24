البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مع أداء ايجابى لمعظم أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  بنشاط الافراد المصريين و العرب الذين اتجهوا للشراء بالاسهم الصغيرة و المتوسطة مع إعادة النشاط على الاسهم المضاربية و الخبرية


وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2657 نقطة.

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