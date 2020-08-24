البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مع أداء ايجابى لمعظم أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنشاط الافراد المصريين و العرب الذين اتجهوا للشراء بالاسهم الصغيرة و المتوسطة مع إعادة النشاط على الاسهم المضاربية و الخبرية









وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.