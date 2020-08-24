فلسطين تسجل 4 حالات بفيروس كورونا و553 إصابة جديدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الاثنين، 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ووفقًا لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، شهدت مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس، والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

 

وتصدرت محافظة الخليل، الإصابات الجديدة، مسجلة 201 إصابة، تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

 

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك 28 مريضا من المصابين يرقدون في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفي وقت سابق، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من أجمتالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

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