التسجيل في تكافل وكرامة | تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي





التسجيل في تكافل وكرامة | نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها العالم عامة ومصر خاصة بسبب التغيرات الاقتصادية التي تحدث مثل قرينتها في الدول الأخرى، يبحث عدد كبير من فئات كثيرة من المجتمع المصري في هذة الأيام، عن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا.





التسجيل في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة يعد أحد أهم البرامج الاجتماعية التي من شأنها تحسين مستوى الدخل الأسري حيث يقدم البرنامج دعم نقدي للأسر التي تستوفي الشروط الحالية، خاصة أنه في حال إستيفاء شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة يتم الحصول على المعاش.





كيفية التسجيل تكافل وكرامة 2020

بالنسبة للأسر والأشخاص الذين يريدون الحصول على معاش تكافل وكرامة لابد أن ينطبق إليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لكي يتمكن الاشخاص الحصول على المعاش، بالا يتقاضى معاش أو راتب شهري او يكون موظف ومؤمن عليه، وأن يتم احضار الأوراق التالية ويتوجه بها لأقرب وحدة شؤون إجتماعية تابعة له في المنطقة التي يسكن بها، وفي حال العجز الإعاقة لابد من عمل قومسيون طبي.





- صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة والزوج.





- صورة شهادة ميلاد الأطفال من عمر يوم الى 18 عام.





– إفادة من مدارس الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة.





- أخر 3 إيصالات كهرباء.





- صورة بطاقة التموين إن وجدت.





- صورة قسيمة الزواج.



