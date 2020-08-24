بعد توقف دام لـ3 أسابيع.. استئناف عرض "مدرسة الحب3" بأمر القانون

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استكملت شبكة قنوات osn، مساء أمس الأحد الموافق 23 أغسطس، عرض مسلسل «مدرسة الحب3»، من خلال قناة يا هلا الأولى، بعد توقف دام لـ3 أسابيع، منذ عرض الحلقة رقم1.. لتحقق النجمة جومانا مراد، انتصارًا جديدًا على الأخوين نعمو، بالطرق القانونية الرسمية، لتثبت فيه أحقية شركة HRJ، بملكية العمل الفني، وحرية بيعه وتسويقه.

 

وقد عرضت أمس بداية الحكاية الأولى من «مدرسة الحب3»، والتي تتكون من 3 حلقات، بطلها الفنان المصري أمير كرارة، وبمشاركة محمد لطفي، وصفاء سلطان.. ثم تليها الحكاية الثانية المكونة من 8 حلقات، بطلتها الفنانة السورية جومانا مراد، ويشاركها بها بولنت إينال، ومراد يلدريم.

 

وقام المدعو صفوان نعمو، الصادر بحقه أحكام قضائية، والذي يتواجد حاليًا خارج السجن بكفالة، والمطلوب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي، بمعاونة شقيقه أمير نعمو، من داخل محبسه، وبمساعدة مأجورين آخرين بعمل حملة تشويه ونشر أخبار كاذبة، طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتوجيه التهديدات لشبكة osn، مطالبين إياها بعدم عرض «مدرسة الحب3»، وإلى النجم تامر حسني، والذي قام بغناء أغنية «لينا حياة بعدين»، وهي التتر الرسمي للعمل الدرامي.. فضلاً عن بطلة المسلسل جومانا مراد، مما جعل شركة الإنتاج تأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بمعاونة الجهات الأمنية الرسمية، حتى تضمن حقوقها المالية والأدبية، وتحافظ على سمعة نجومها وفنانيها.

 

ويعتبر مسلسل «مدرسة الحب»، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

 

وفي السياق ذاته وجه الدكتور ربيع بسيسو، رئيس مجلس إدارة شركة HRJ، الشكر الخالص للجهات القضائية والأمنية والإعلامية، بمصر والإمارات، على المجهودات الجبارة المبذولة في سبيل إعادة الحق لأصحابه، محذرًا جميع المؤسسات من التعامل مع الأخوين نعمو، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، بعد ثبوت إدانتهما رسميًا، وصدور أحكام نهائية بالسجن ضدهما.

 

مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وصبري عبد المنعم، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

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