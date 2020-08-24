إيهاب توفيق يطرح "هى دنيا" على "مزيكا" (فيديو)

طرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان "هى دنيا" على يوتيوب مزيكا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عوض بدوى وألحان الفنان الراحل أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

وتعتمد الأغنية على الريتم المقسوم بطريقة مميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية الحالية.

تقول كلماتها:

هي هي دنيا وإحنا عايشينها .. يبقى يالا ناخد حقنا منها

ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها .. يبقى نكسبها و نعيشولنا يومين

هي هي دنيا وإحنا عايشينها .. يبقى يالا ناخد حقنا منها