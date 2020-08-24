محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، والتي انطلقت "السبت الماضي وتختتم يوم الأربعاء 3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي اليوم، طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة علمى رياضة، بحسب بيان إعلامي.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيلة الوزارة، والتي تفقدت صباح اليوم، عددًا من اللجان باهناسيا وسمسطا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مؤكدًة أنه تم تم الاستعداد لاجراء الإمتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرًة الى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

وأشار البيان، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة "مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة، وجابر جاد الثانوية بناصر، وإهناسيا الإعدادية، والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا".

وفي سياق منفصل، تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق. 

وتأتى الجولة التفقدية في إطار خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء سير أعمال الامتحانات بالكليات.

واطمئن رئيس الجامعة علي أن عدد الطلاب باللجنة الواحدة لا يزيد عن 20 طالب، واطمأن على ارتداء الكمامات، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.

كما شملت جولة رئيس الجامعة تفقد مركز التعليم الإلكتروني والمكاتب الإدارية بالكلية، وذلك لمتابعة سير العمل، والتأكيد من مدى التزام كافة الإدارات بالتدابير الوقائية.

محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات كورونا بدور ثاني الثانوية (صور)

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