قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: مسجد عارف باشا غير مسجل كأثر

قال أبو بكر عبد الله، نائب رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية، إن زاوية محمد عارف باشا، هي عبارة عن مسجد غير مسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ولا ينطبق عليه شروط التسجيل المتعارف عليها طبقًا لقانون حماية الآثار.





وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن وزارة السياحة والآثار معنية بالحفاظ على الآثار على مستوى الجمهورية متى كانت مسجلة في إعداد الأثار الإسلامية والقبطية، موضحًا أن زاوية محمد عارف باشا موجودة بمنطقة باب الوزير التي تضم عدد من المساجد الأثرية والمدارس، ومعظمها تم الانتهاء من ترميمها ومعدة للزيارات السياحية وإقامة الشعائر الدينية بها.





وتابع نائب رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية، أن الوزارة كانت بصدد ترميم العديد من المواقع والمناطق الأثرية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، وتعمل جاهدة على الحفاظ على تلك المواقع على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة بقنا وافتتاحهم.









ويقع مسجد عارف باشا في حي الدرب الأحمر، حيث يوجد العديد من المباني العتيقة المتنوعة ما بين مساجد وأسبلة وحمامات وكتاتيب تنتمى لعصور مختلفة، بعضها مسجل كأثر والبعض غير مسجل، ومن المباني غير المسجلة برز مسجد عارف باشا الذى يعود تاريخه لـ150 عاما.





وبدأت حالة المسجد تتدهور في الخمسينيات حتى أغلق نهائيًا في تلك الفترة، ووصل المسجد إلى أسوأ حالاته وأصبح آيلًا للسقوط بعد زلزال 1992م حيث تعرض إلى أضرار جسيمة.





وعارف باشا الذى سمى الجامع على اسمه كان من رجال الخديوي إسماعيل، وكان له بيت في هذه المنطقة وبجواره مدرسة مملوكية لمقبل الدويدار من القرن التاسع الهجري وكانت المدرسة متخربة أو مهدمة فبنى مكانها الجامع.

وأًطلق على شارع «سوق السلاح» الذى يوجد به المسجد، في البداية اسم «سويقة العزى» نسبة إلى الأمير عز الدين بهادر، أحد أمراء المماليك الذي كان يسكن فيه، وبمرور الوقت بدأ الناس يطلقون على الشارع اسم «سوق السلاح» نظرا لوجود العديد من ورش ومصانع الأسلحة على اختلاف أنواعها فيه، من رماح وسيوف ودروع.



