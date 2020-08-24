ضبط مصنع لتصنيع الأسلحة النارية محليه الصنع في قنا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:30 م
المضبوطات
المضبوطات
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مصنع لتصنيع الأسلحة النارية محليه الصنع في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، بإشراف اللواء محمد ابو المجد، مساعد الوزير مدير امن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير المباحث، والعميد سعيد عابد، رئيس مباحث المديرية، والعميد عاطف ابو الوفا، رئيس فرع الامن العام

وتمكنت الحملة برئاسة كل من العقيد قرشى عبد المنعم قرشي، رئيس فرع بحث ابو تشت، والعقيد محمد أحمد سليمان، وكيل فرع بحث أبوتشت، والعقيد احمد عبد الحق، وكيل فرع بحث أبوتشت، والمقدم مصطفي القاضي، رئيس مباحث فرشوط والرائد احمد ابو الخير، معاون مباحث فرشوط من ضبط شخص يدعى رزيقي.ج،٣٣ عاما، لإدارته مصنع لتصنيع الأسلحة النارية محليه الصنع بالمشاركة مع آخر، وبه عبارة عن ٣ فرد خرطوش، و٥دبشك خشبي واخر حديدي، البندقية آلية، ووعدد من الأدوات الخاصة بقطع الاخشاب والحديد، وطلقات نارية لاستخدامها في تصنيع الأسلحة النارية محليه الصنع.

تم تحرير المحضر رقم ١٨٦٥، اداري فرشوط، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



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