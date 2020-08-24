المرور على 274 منشأة غذائية وإعدام طني أغذية في أسبوع بالدقهلية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:29 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد كشك
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تمكنت حملات شنتها مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، من المرور علي ٢٧٤ منشأة غذائية، وإعدام 1944كجم أغذية متنوعة و282لتر عصائر وألبان، في الإسبوع الثالث من شهر اغسطس 2020.

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الي فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة ؛ لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية 

فقد تم المرور خلال الأسبوع الثالث من شهر اغسطس على 274 منشأة وتحرير 123محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، وتم التوصية بغلق 91 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1944 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 282 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وتم إرسال 454 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص، وتم ضبط 980 كيلو اغذية متنوعة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكيل صحة الدقهلية على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

وعلي صعيد اخر شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حملات مكبرة، للتفتيش والمراقبة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

شارك في الحملة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النورى، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى بالمحافظة.

ففى قطاع الطب البيطرى تم تحرير 3 محاضر مخالفات بإجمالى مضبوطات 183 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى قطاع التموين تم تحرير 36 محضر تموينى، منها وجود سلع بدون فواتير وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم اعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية للعاملين وتم التحفظ على 210 كيلو من السلع الغذائية غير صالحه والتحفظ على 290 من السلع الاخرى المتنوعه بالمحلات مجهولة المصدر.

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