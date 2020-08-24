أحمد حسن: حزن جماهير الأهلي أمام الزمالك لأنها تعتبر بطولة من نوع خاص

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:21 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن حزن جماهير الأهلي بسبب الخسارة الأولي من الزمالك الغريم التقليدي، خاصة أنها تعتبر "بطولة من نوع خاص".


وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة".


وتابع:" ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1، كانت وراء الغضب الجماهيري".


وأضاف الصقر:" الحزن الجماهيري مقبول، لكن الغير مقبول تماما هو الهجوم الكبير على النادي الأهلي بهذا الشكل عقب المباراة".


وواصل:" الهجوم ضد الأهلي ليس له داعٍي مطلقا، من عام 2000-2004 لم يحقق الأهلي لقب الدوري، ولكن هذا الموسم حقق الفريق البطولة ومستمر في المنافسة على البطولات الآخرى".

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