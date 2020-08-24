المرشح نقيبا للبيطريين: انتخابات التجديد لحظة فارقة ولابد من اختيار قائد قوي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:48 م
المرشح
المرشح
أسماء قورة - آيات عامر
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وجه الدكتور هاني مرعي المرشح لمنصب النقيب العام للأطباء البيطريين، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بمناسبة عقد إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين المقرر إنعقادها الأربعاء المقبل. 

وفي رسالته قال مرعي، إن الانتخابات تعد لحظة فارقة في تاريخ نقابة الأطباء البيطرين في ظل الظروف الحالية للمهنة التي تعاني من العديد من المشاكل المزمنة، والتي تتطلب إختيار أشخاص ليكونوا سفراء فوق العادة لنقل هموم ومشاكل المهنة المتراكمة الي الجهات التنفيذية والتشريعية للدولة في إطار رؤية محددة وشاملة لإحداث التغيير المطلوب.

وأكد في تصريح خاص للفجر، علي أن الانتخابات تحتاج لأشخاص قادرين علي إحداث نقلة نوعية في قطاع الطب البيطري المصري بدأ بقضية التشغيل ومرورا بالعديد من القضايا الشائكة مثل قضية الدواء البيطري ومنتحلي المهنة وتشابك التخصصات في مجال صحة وسلامة الغذاء ذات الاصل الحيواني والحاجة الماسة لوجود كيان مستقل وقوي قادر علي الدفاع عن قضايا مهنة الطب البيطري العادلة وحقوقهم الضائعة من كادروظيفي وبدل عدوي وبدل طبيعة عمل ومخاطر. 

ودعا المرشح نقيبا عام للبيطريين، جميع البيطريين أن يشاركوا بكثافة في هذا العرس الديمقراطي، لانه الأمل الوحيد في مستقبل أفضل لمهنتهم ولهم وأنه لن يكون هناك تغيير حقيقي سوى بوجود قائد قوي ومجلس قادر عن التعامل مع جميع القضايا المهنية بأسلوب علمي ممنهج وإرادة قوية للوصول بالمهنة إلى بر الأمان من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، مناشدا أكثر من 70 ألف طبيب بيطري إختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة دون تحيز لأي قبلية أو ايدلوجية.

وفي ختام رسالته أعرب المرشح عن شكره لجموع الأطباء البيطريين لما يبذلونه من جهود حثيثة لرفع شأن مهنتهم وأعلاء الصالح العالم لبلادهم الحبيبة، فهم بحق جنود لهذا الوطن وخط الدفاع الأول ضد العديد من المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان.

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