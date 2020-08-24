خالد بيومي يوجه رسالة دعم إلى مروان محسن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:43 م
خالد بيومي
خالد بيومي
علي نبوي
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وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة مساندة إلى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يمر بفترة عصيبة بسبب هجوم الجماهير عليه.


بيومي غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"رسالتي الي مروان محسن 
واثق انك هتكون افضل في الايام القادمة .. علي الرغم من كمية التنمر عليك موخرا".



وأضاف :"اتصور انك قادر علي الخروج منها باسرع وقت .. مروان يوما ما كنت هداف الدوري وانت قادر باذن الله علي العودة".

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