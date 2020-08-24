كاميرات مراقبة ومقاعد للانتظار.. "راشد" يكشف تفاصيل تطوير ميدان الجيزة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:43 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المراحل النهائية لأعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، والذي من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية حوالى ٣٠ مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير، شملت على تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والاعلانات واللوحات الارشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها مضيفًا أنه تم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الامان اللازمة وكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تدعيم الموقف بخدمات أمنية علي مدار اليوم، لمنع مظاهر البلطجة والظواهر السلبية مجددآ وإحكام السيطرة عليها مشددًا على القيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف علي مدي إلتزام العمل بالمواقف. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده إنتظام العمل بالمشروعات التنموية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات علي المواقف العشوائية الموجودة بالطرق العامة والطريق الدائري والشوارع للقضاء علي تلك الظاهرة لما لها من تأثير علي الحركة المرورية ولعدم السماح بتحويل الشوارع إلي جراجات لانتظار السيارات موجهًا بالاستمرار فى فتح الجراجات المغلقة. 

وأشار إلى أنه سيتم مضاعفة عقوبات غسيل السيارات في الشوارع وعلي أعمال الصيانة الدورية المتضمنة غيار الزيوت والتشحيم لما تسببه لإتلاف الأسفلت. 

وحرص المحافظ على الاستماع إلى سائقى السرفيس داخل الموقف للاطلاع على أرائهم فى أعمال التطوير وأى معوقات تواجهم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاعمال التى تمت فى الموقف وعدم غسل السيارات واتلاف الرصيف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة وعدم الانتظار الخاطئ خارج الموقف لعدم إعاقة الحركة المرورية.

كما وجه مدير مديرية الإسكان بسرعه الانتهاء من معدلات تنفيذ إنشاء موقف المريوطية الجاري إنشاءه بطول ٢٠٠ م لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد، له ليسهم في تحقيق انسياب للحركة المرورية بالمنطقة بالإضافة إلي إنه يخدم قطاع كبير من المواطنين. 

الجوله الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافه والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.

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