"الأمة المرحومة" إصدار جديد عن الاضطرابات النفسية

صدر حديثًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع كتاب “الأمة المرحومة – The Granted Mercy Nation” ثنائى اللغة “العربية – الإنجليزية” للمهندس أحمد اليمني، قَدم للكتاب حسن عبد البصير عرفة٬ مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف بالإسكندرية.





إن الاضطرابات النفسية تنشأ من أمور عدة، كارتكاب المعاصي والذنوب، حيث يدخل الإنسان في صراع داخلي بين تأنيب الضمير والحزن والهم.





ومع الإصرار على العصيان واتباع الهوى، والظن بأنه لا توبة ولا رجوع، وأن المصير المحتوم هو جهنم – والعياذ بالله – أو أن الله تعالى لن يقبل توبته؛ يحدث نوع من عدم التوازن لدى الفرد، قد يؤدي إلى اضرابات نفسية، قد ينشأ منها أمراض نفسية – حفظنا الله جميعا منها.





والحقيقة أن الأمر أبسط من ذلك بكثير جدًا، كيف تكون من "الأمة المرحومة" وتظن أنك هالك؟؟





أنت لا تدري أيها الحبيب أنك حبيب الرحمن مهما ثقلت ذنوبك، وبلغت عدد رمال الصحراء، وتعالت حتى وصلت إلى عنان السماء.

الكتاب يخاطب العالم بأسره بلغة تشكلت حروفها من اللين والرحمة والسماحة، تلك الحروف التى عبثت بها جماعات وفِرَقٌ فشوهت صورة الإسلام في عيون الآخر.









كتاب "الأمة المرحومة – The Granted Mercy Nation" فيه من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سيجعلك تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وستعرف أن دمعة من خشية قد تحول بينك وبين نار جهنم وتوصلك إلى مرافقة النبي الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم فى الفردوس الأعلى بإذن من الله عز وجل.