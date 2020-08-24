التحريات: سيجارة وراء حريق حديقة الفسطاط

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
رجحت التحريات الأولية للمباحث في الحريق الهائل الذي نشب في أشجار حديقة مدرسة بجوار حديقة الفسطاط، أن سبب الحريق "سيجارة' أدت إلي اشتعال النيران في الأشجار والمخلفات التي توجد داخل الحديقة. 

وأفادت التحريات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية في الحريق. 

كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابها وبدايته ونهايته وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بأشجار بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة.

وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماده.

وتم السيطرة على الحريق وجار الوقوف على ملابساته، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق. 

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.

وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين.

اقرأ ايضا.. ضبط 4574 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم ملف التجديد لنجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد في تصنيف "يويفا"

منذ ساعة و 15 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ أقل من ساعة

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ أقل من ساعة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل بمخزن "طبالي خشب" بالشرقية

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنشأة القناطر

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن قماش فى شبرا الخيمة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الحر ببنها

السيطرة على حريق بشقة بطحا بشبين القناطر

الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

برشلونة يعثر على بديل ميسي

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

12:58 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

11:40 ص

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى