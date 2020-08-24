اكتشافات نفطية وهمية للرئيس التركي أردوغان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:37 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشافات نفطية وهمية 30 مرة على الأقل منذ عام 2003، ولم يكن الغرض سوى تداول هذه الأنباء والترويج لها كإنجازات قبيل الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

 

وكشفت صحفية "دنيز زيرك" التركية، عن تاريخ طويل من الخداع مارسه نظام العدالة والتنمية بشأن اكتشافات الغاز على مدار الـ 17 عام الأخيرة.

 

وقالت جريدة "جمهوريت" التركية، إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة هي هدف أردوغان من هذا الإعلان المضلل، وغير المقرون بدلائل واقعية.

 

ومن المتوقع أن يجري حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه أردوغان، انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2021.

 

وفندت الصحيفة جزءا من أبرز الادعاءات الأردوغانية عن اكتشافات نفط وغاز سابقة، مشيرة إلى أن عام 2004 شهد إعلانا عن أول كشف للغاز الطبيعي في البحر الأسود بعد عمليات تنقيب في سواحل اقتشه قوجه.

 

وأوضحت: "آنذاك تم الترويج للكشف بأنه يخدم مصالح تركيا الاقتصادية وسيجذب استثمارات ضخمة بحلول نهاية العام"، لكن الأمر لم يتعدّ حبرا على ورق الصحف.

 

وتابعت: "عام 2006، أعلن نظام أردوغان عن اكتشاف حقول للبترول على أعماق أكبر في سواحل البحر الأسود، وبشروا بقرب تدشين أول خط للغاز من تلك الحقول، ولم يحدث شيء".

 

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