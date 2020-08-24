رابط الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء وطرق السداد وأسعار شرائح الكهرباء الجديدة | اعرف قيمة فاتورتك

رابط الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء وطرق السداد و أسعار شرائح الكهرباء الجديدة | اعرف قيمة فاتورتك



الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء | تشهد المحركات البحثية عمليات مكثفة في نهايات كل شهر وبدايته الشهور عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها بطريقة صحيحة وفقا إجراءات المعلن عنها من شركة الكهرباء المعلن عنها، وتسجيل القراءات إلكترونيا، وهنا نقدم لكم كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر شركة مصر العليا خطوة بخطوة وأنت آمن في منزلك أو من خلال الدخول على الموقع الخاص بشركة الكهرباء التي تتبع لها، من بين 9 شركات لتوزيع الكهرباء.





الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء

يمكن لجميع المواطنين التابعين لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء وإدخال القراءاة إلكترونيا في ظل تخوف المواطنين من التجمعات في المصالح الحكومية والهيئات بسبب فيروس كورونا، من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها عبر الخطوات التالية:





- على المواطن فتح موقع شركة مصر العليا ( اضغط هنا ).

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

- على العميل اختيار المدينة أو المركز التابع له منزلك.

- أدخل رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة.





سداد فاتورة الكهرباء

ومثلما تستطيع الاستعلام عن فاتورك الخاصة بالكهرباء، يمكنك أيضا سدادها إلكترونيا بوسيلة الدفع سواء نظام فوري أو فودافون كاش عبر الخطوات التالية:-





- ادخل على مرافق عامة.

- اختر شركة الكهرباء التابع لها.

- اكتب رقم المشترك.

- اكتب رقم هاتفك المحمول.

- ادفع واستلم الإيصال، بعد ظهور القيمة المستحقة.





أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

يذكر أن أـسعار الكهرباء قد ارتفعت في يونيو الماضي بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة رفع الدعم عنها وجاءت أسعار الكهرباء بعد الزيادة على النحو التالي:





- الشريحة الأولى 38 قرشًا لكل كيلووات.

- الشريحة الثانية 48 قرشًا لكل كيلو وات.

- الشريحة الثالثة 65 قرشا لكل كيلووات.

- الشريحة الرابعة 96 قرشًا للكيلو وات.

- الشريحة الخامسة 118 قرشًا للكيلو وات.

- الشريحة السادسة 140 قرشًا للكيلو وات.

- الشريحة السابعة 145 قرشًا للكيلو وات.



