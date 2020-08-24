كيميتش: قضيت أفضل يوم في مسيرتي وقادرون بالفوز على أي منافس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:31 م
كيميتش
كيميتش
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أكد جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بأنه يجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي يصف بها شعوره بعد الفوز في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري الأبطال الأوروبي.

وقال كيميتش :"إنه أفضل يوم في مسيرتي الكروية. من الصعب بالفعل أن أصف ما أشعر به".

وأضاف :"لا يمكن وصف ما تشعر به عندما تفوز بمثل هذا اللقب مع رفاقك. إنه أفضل لقب يمكن أن تحرزه مع ناديك. لم نلعب اليوم بالانسيابية والمستوى المعهود، ولكن ظل لدينا شعور بالتفاؤل والقدرة على اجتياز أي منافس".

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