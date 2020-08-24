أحمد حسن يشيد بزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:29 م
أحمد حسن
أحمد حسن
علي نبوي
Advertisements
أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بخطوة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بزيارة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك.


وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لابد أن يجب هناك روح رياضية والمنافسة الشريفة تكون في الملعب فقط، ما قام به وليد سليمان لافتة إنسانية".


وأضاف:" وليد طريقة لعبه عنيفة جدًا، الكرة بين عبدالشافي ووليد سليمان كانت صراع هوائي الثنائي اصطدموا سويا، وكان من الوارد أن يتعرض وليد للإصابة، لا اعتقد أنها غير مقصودة تماما".


وواصل: "الالتحامات الهوائية دائما لا يكون فيها تعمد للإصابة، وأي لاعب معرض للإصابة".


وتابع:" وليد سليمان قام بإصدار بيان لكي يوصل رسالة معينة بزيارة عبدالشافي لأنها حق عليه، وأغلب النجوم يجب ألا يشغلوا أنفسهم بالسوشيال ميديا".


وأكمل:" هناك لجان الكترونية يقودها بعض المسئولين داخل الأندية، وهي تمثل ضغوط على اللاعبين".

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم ملف التجديد لنجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد في تصنيف "يويفا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

برشلونة يعثر على بديل ميسي

عاجل- وليد سليمان يرد بقوة على اتهامه بتعمد إصابة المنافسين في بيان ناري

12:58 م

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

11:40 ص

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى