اليوم.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية "أماكن السهر"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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اليوم.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية"أماكن السهر"

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة مساء اليوم، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وانتهى دياب، منذ أسابيع قليلة من تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع
salvatore ganacci  مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي.

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