1801 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أدى 1801 طالب طالبة من طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، اليوم، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة علم النفس في الفترة الأولى ومادة الاجتماع في الفترة الثانية، كما أدي طالب بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور (45) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة عمر المختار الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (ي.س.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبتي الرياضيات والعلوم الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي(الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

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