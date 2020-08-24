مايكل تادرس: اتلانتس تجربة مسرحية فريدة ومميزة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:03 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان ناجي
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أطلق فريق شمعة وملاحة للفنون المسرحية، أحدث أعماله الفنية تحت شعار "أتلانتس".


وقال مايكل تادرس، مؤلف ومخرج العمل، إن أتلانتس تجربة مسرحية ثرية تجمع بفنتازيا عبثية بين المسرح والملتيميديا والكوميديا والدراما وفنون الحكي والغناء الصوفي في مزيج فريد بين ابتهالات الشيخ النقشبندى وأشعار قداسة البابا شنودة لتصيغ جدلية فلسفية ورحلة من الشك لليقين.


وعن فريق العمل قال "تادرس" إن "أتلانـتس" من تأليفه وبيشوي سمير، وبطولة فيولا عادل - ياسمينا طلعت - مارى جرجس - مهرائيل إميل - هبة قناوى- مصطفى كريم - محمد مشالى - أيمن سمير - مينا مرعى - أحمد عبد الصبور - مايكل تادرس - حاتم السكرى - بولا ماجد - ساهر - ماركو مسعود، بينما قام بالمادة فيلمية والمونتاج: مفيد منير - مايكل تادرس، ملابس:  فيولا عادل، تصميم إستعراض: أحمد عنتبلى، غناء: مايكل رضا، توزيع موسيقى: ساهر، موسيقى تصويرية: إعداد مايكل تادرس - تنفيذ فيلو طارق، سينوغرافيا: رينا ماهر، مالتى ميديا : خالد صلاح، مساعدين إخراج: ماريا أشرف - إسراء رزق، إدارة و علاقات عامة: شروق قمر، قصة وإخراج: مايكل تادرس.


وأشار "تادرس" إلى أن فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما بدأ عرض المسرحية يوم الأربعاء 19 وحتى اليوم الإثنين 24 أغسطس على مسرح تياترو آفاق برمسيس.


وعن مراعاة قواعد السلامة والاحترازات الأمنية، والتباعد الأمن لردع انتشار فيروس كورونا، قالت شروق قمر مسؤولة العلاقات العامة للفريق إن عروض المسرح في الوقت الحالي تلقى تحدٍ بسبب ظروف كورونا، والإنقطاع عن المسرح أيضًا كل هذه المدة زاد من حماس الفريق للعودة من جديد بعرض قوي يحث على إعمال العقل ويُلقي الضوء على إحدى القضايا الهامة جدًا التي قد يعتبرها البعض من المحظورات، ولكن كعادة الفريق فهم يؤمنون أن الفن رسالة سامية ومن أهدافه إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا لنعي وجودها ونحاول تداركها.


وأضافت أنه حاليا حضور الجمهور ليس سهلًا كما في السابق، ولكنهم يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع، فهم ملتزمون بالعدد المحدد من قبل وزارة الثقافة والمقدر بـ 25% فقط، وأيضًا التباعد الاجتماعي وعدم دخول المسرح إلا بعد التعقيم وإرتداء غطاء الوجه.


وكان قد أصدر الفريق نشرة تعريفية عنه، أشار خلالها إلى أنه فريق مستقل غير تابع لأى جهة، يعتمد فقط على تمويل و تبرعات اعضائه واصدقائه، تأسس فى يناير 2014، ليصبح معنيا بكل انواع الفنون خصوصا جانب الدراما، تحت إشراف مايكل تادرس المخرج والممثل.


وقدم الفريق عدة اعمال مثل "المدينــــــــة"، و"اتلانتـــــس"، و"البساتين"، و"AZIAطFUN"، و”قلوب الماس“، و"AZIAطFUN" كمان وكمان Vol.02، و"AZIAطFUN" سكلانس، و"أرض الأحلام"، اضافة الى مجموعة اعمال مصورة مثل البساتين "فيلم روائى طويل"، والعاصى "فيلم روائى قصير"، والبوح "فيلم روائى قصير"، واوقات كتير "فيديو كليب للفنانة سميرة سعيد" Unofficial Clip، وفنطازيا شو "حلقات إسبوعية على اليوتيوب"، وقلوب الماس .. الرحلة ”فيلم وثائقى قصير“، وصراحهه ”روائى قصير“، وحلقات برنامج ”الميزان“ على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك.


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