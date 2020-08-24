خطة تطهير 5173 مسقى ومصرف لموسم الزراعة في البحيرة (صور)

شدد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، علي تنفيذ خطة التطهير للمساقى والمصارف الخصوصية المقترح تنفيذها للموسم الجديد 2020 - 2021.

كما وجه بضرورة العمل على انجاز وتنفيذ الخطة السنوية باستخدام المعدات الموجودة لدى جمعيات الميكنة، مشيرا أنه تقرر تشكيل لجنة لتحديد سعر تطهير الكيلو متر بحيث يكون السعر موحد على مستوى كافة مراكز المحافظة.





كما وجه وكيل الوزارة بوضع خطه عاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول، فى المستقبل تشتمل على تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبى المجارى المائية، مشددا على ضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص فى حالة الاحتياج وذلك لسرعة انجاز الأعمال الخاصة.





وأوضح "الزواوي" أن إجمالى الاطوال المستهدفة هي علي النحو التالي:





دمنهور 327 مساقى وعدد 170 مصارف باجمالى 479، سيتم تنفيذ 436 منها عن طريق التعاونيات و51 ذاتى.





ابو حمص 177 مساقى و304 مصارف باجمالى 481 تنفيذ تعاونيات 393 و80 جهاز التحسين و8 ذاتى.





شبراخيت 199 مساقى و129 مصارف باجمالى 328 تنفيذ 200 تعاونيات و128 ميكنة.





الدلنجات 326 مساقى و70 مصارف باجمالى 396 تنفيذ 335 تعاونيات و61 ذاتى.





المحمودية 152 مساقى و103 مصارف باجمالى 255 تنفيذ 209 عن طريق التعاونيات و21 جهاز التحسين و25 ذاتى.





كفر الدوار 55 مساقى و148 مصارف باجمالى 203 يتم تنفيذ 116 عن طريق التعاونيات و87 جهاز التحسين.





جناكليس 181 مساقى و163 مصارف باجمالى 344 يتم تنفيذها ذاتيا.





الرحمانية 97 مساقى و90 مصارف باجمالى 187 يتم تنفيذها عن طريق التعاونيات.





كوم حمادة 420 مساقى باجمالى 420 يتم تنفيذ 166 عن طريق التعاونيات و147 جهاز التحسين و107 ذاتى.





رشيد 56 مساقى و33 مصارف باجمالى 89 يتم تنفيذ 31 عن طريق التعاونيات و58 ذاتى.





ادكو 312 مساقى و358 مصارف باجمالى 670 يتم تنفيذ 5 عن طريق جهاز التحسين و665 ذاتي.





ايتاى البارود 304 مساقى و119 مصارف باجمالى 423 يتم تنفيذها عن طريق التعاونيات.





حوش عيسى 197 مساقى و293 مصارف باجمالى 490 يتم تنفيذ 90 عن طريق التعاونيات و400 ذاتى.





ابو المطامير 265 مساقى و125 مصارف باجمالى 390 يتم تنفيذها عن طريق التعاونيات.



