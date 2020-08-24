الأرصاد: نشهد استقرارا في أحوال الطقس.. والرطوبة 75%

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:53 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الصيف، وأهم ما يميز هذا الفصل الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وإن كانت أعلى من معدلها بدرجة أو درجتين على الأكثر، منوها بأن الرطوبة تصل إلى 75%.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية بمنأى عن ارتفاع نسب الرطوبة، والشبورة المائية هى المؤثرة على حالة الطقس.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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