برشلونة يعثر على بديل ميسي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:01 م
ميسي
ميسي
وكالات
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بدأت إدارة نادي برشلونة في البحث عن بديل للأرجنتيني ليونيل ميسي حيث يعد أقرب المرشحين هو مواطنه باولو ديبالا.

ووفقا لصحيفة "tuttosport" الإيطالية، فإن ديبالا، قد ينضم إلى برشلونة، الذي يبحث بالفعل عن مهاجم لخلافة نجم الفريق، ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن ديبالا البالغ من العمر 26 عاما، لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده مع يوفنتوس، حيث يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو، وهو ضعف ما يحصل عليه حاليا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن نجمه الأرجنتيني، نظرا لأهميته والحالة الفنية المميزة التي يتمتع بها في الفترة الأخيرة.

وسبق أن ارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر مع الفريق، وقدم مستويات رائعة، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

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